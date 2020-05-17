2020-05-16T22:48:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 26 032 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 17 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 26 032 человек. Всего за сутки из столичных больниц медики выписали 1 470 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала распространения заболевания в России общее количество случаев выздоровления увеличилось до 63 166 человек. Однако несмотря на положительную динамику власти Москвы продлили режим самоизоляции до 31 мая 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию в стране ограничительных мер. Этот процесс должен проходить постепенно и в индивидуальном порядке для каждого региона. Так, на самом первом этапе можно будет разрешить россиянам прогулки на свежем воздухе и смогут возобновить работу небольшие организации. На втором - вернуться в относительно привычный рабочий ритм смогут предприятия торговли большей площади. Третьим пунктом, по данным ведомства, идет снятие ограничений по числу людей в помещении и возобновление проведений массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Москве, последние новости на 17 мая 2020: Число новых заболевших за неделю снизилось почти в 2 раза
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 17 мая 2020 года составило 26 462 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 17 мая 2020: Губернатор рассказал, какие предприятия могут заработать с 18 мая
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 1 503 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 17 мая 2020 года составило 138 969
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 26 032 человек
Путин: Россия владеет оружием, которого нет ни у кого в мире
Эксперты спрогнозировали рост разводов и увеличение рождаемости после пандемии коронавируса
Не пьют, но покупают: жители Финлядии рассказали, зачем им нужно много алкоголя
Карибское государство во второй раз проведет референдум, чтобы стать штатом США
Американский дипломат спутал фото из музея холокоста и депортацию крымских татар
В Правительстве разъяснили порядок расчета доплат медикам за борьбу с коронавирусом
Постпредство России при ООН присоединилось к акции «Ночь музеев»
СК выяснил, кто разместил фото нацистов в "Бессмертном полку"
Bloomberg изменил название статьи о смертности от коронавируса после критики России
Озвучены данные о создании антитела, блокирующего коронавирус
Стало известно, когда возобновятся международные авиаперевозки
Голикова оценила летальность от коронавируса в России и мире
Названо место проведения Евровидения-2021
В Сирии ликвидировали главаря "Имарата Кавказ"
Умер Фред Уиллард, актер из фильма "Пятьдесят оттенков черного"
В Москве от коронавируса скончался еще 71 пациент
Тарасова назвала Роднину "законченной дурой" из-за давнего конфликта
В России коронавирусом заразились более 1,6 тысячи военнослужащих
Полицейские применили слезоточивый газ во время протеста бизнесменов в Варшаве
Полиция Москвы начала проверку из-за нелегальных гонок в Коммунарке
Британская полиция арестовала 19 участников протеста против карантина