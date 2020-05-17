17 Май 2020 2020-05-16T22:48:27+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 17 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 26 032 человек. Всего за сутки из столичных больниц медики выписали 1 470 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала распространения заболевания в России общее количество случаев выздоровления увеличилось до 63 166 человек. Однако несмотря на положительную динамику власти Москвы продлили режим самоизоляции до 31 мая 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию в стране ограничительных мер. Этот процесс должен проходить постепенно и в индивидуальном порядке для каждого региона. Так, на самом первом этапе можно будет разрешить россиянам прогулки на свежем воздухе и смогут возобновить работу небольшие организации. На втором - вернуться в относительно привычный рабочий ритм смогут предприятия торговли большей площади. Третьим пунктом, по данным ведомства, идет снятие ограничений по числу людей в помещении и возобновление проведений массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU