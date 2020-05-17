Стало известно, когда возобновятся международные авиаперевозки
Коронавирус и длительный режим самоизоляции изрядно утомили россиян. Ситуация с пандемией постепенно налаживается и многие надеются провести свои летние отпуска где-нибудь у моря.
В Минтрансе РФ рассказали, когда станет возможным возобновление международных авиаперевозок. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, не исключено, что полеты в другие страны вновь будут доступны этим летом. Об этом он заявил заявил журналистам в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов.
- Мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала - в июне по внутренним линиям страны, - сказал министр.
Также глава ведомства добавил, что если соответствующее разрешение от Правительства РФ будет получено раньше, то следовательно раньше начнутся и полеты россиян заграницу.
Ранее сайт kp.ru писал, что Россия, как и многие другие страны, временно закрыла свои границы для туристов в связи с чем стало невозможным авиасообщение между государствами.
ИСТОЧНИК KP.RU