2020-05-17T02:52:34+03:00
Общество

СК выяснил, кто разместил фото нацистов в "Бессмертном полку"

Теперь виртуальным шутникам может грозить реальное наказание
Юлия КЕКОВА
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СК выяснил, кто разместил фото нацистов в "Бессмертном полку"СК выяснил, кто разместил фото нацистов в "Бессмертном полку"Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Следственном комитете РФ выяснили, кто был причастен к публикации фото нацистов во время онлайн-шествия "Бессмертный полк".

По данным ведомства, злоумышленников удалось вычислить по IP-адресам.

В связи с пандемией коронавируса акция памяти, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны, в этом году проходило в виртуальном формате. Каждый мог присоединиться, разместив фото героя из своей семьи. Среди снимков оказались и портреты лидеров нацистской Германии.

СК возбудил уголовное дело по факту реабилитации нацизма.

На данный момент известно, что под подозрение следователей попали жители Самары, Перми, Волгограда, Ульяновска. Некоторые из них - иностранцы. Днем ранее, 16 мая, сотрудники правоохранительных органов провели у них дома обыски. Теперь виртуальным шутникам может грозить весьма реальное и суровое наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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