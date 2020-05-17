Американский дипломат спутал фото из музея холокоста и депортацию крымских татар

17 Май 2020 2020-05-17T03:42:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Посольство РФ в Вашингтоне указало на ошибку постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилмора.

Оказалось, что он опубликовал пост с фотографией из польского гетто с подписью "о депортации крымских татар в 1944 году". Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

Гилмор, по данным дипмиссии, разместил у себя в Twitter фото из Музея памяти жертв холокоста "Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно".

К слову, кроме Гилмора невнимательность проявили и в посольстве Украины в США. Ранее, в 2019 году, когда исполнялось 75 лет с начала депортации, украинские представители эту же фотографию ошибочно подписали как изображение депортации крымских татар. Известно, что на тот момент их переселяли в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и другие регионы страны против их воли.

ИСТОЧНИК KP.RU