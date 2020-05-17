2020-05-17T06:30:02+03:00
Общество

Последние новости на утро 17 мая 2020: ученые создали антитело, блокирующее коронавирус

Мы собрали последние новости на утро 17 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости на утро 17 маяНовости на утро 17 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости на утро 17 мая 2020: американские ученые создали антитело, которое способно полностью блокировать заражение коронавирусом в клетках. Разработкой занимались специалисты калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics. Уточняется, они создали STI-1499 - коктейль из десятка антител.

Названо место проведения Евровидения-2021. Организаторы международного музыкального конкурса решили провести его там, где планировалась мероприятие в 2020 году - голландском городе Роттердам. Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции конкурс отменили, а позже перевели его в другой формат.

Агенство Bloomberg изменило название статьи про смертности от коронавируса после критики официальных представителей МИД России. Теперь публикация носит название "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19". Ранее публикация носила название "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".

Американский дипломат опозорился, спутав фото из музея холокоста и депортацию крымских татар. На ошибку в посте в Твиттере представителю США при ОБСЕ Джеймсу Гилмору указало посольство РФ в Вашингтоне. Оказалось, что он опубликовал пост с фотографией из польского гетто с подписью "о депортации крымских татар в 1944 году".

ИСТОЧНИК KP.RU

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