2020-05-17T06:44:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Франция недовольна решением Италии об открытии границ

Ранее власти Италии заявили о снятии ограничительных мер в стране
Юлия КЕКОВА
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Франция недовольна решением Италии об открытии границФранция недовольна решением Италии об открытии границФото: REUTERS
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Решение итальянских властей официально открыть границы с 3 июня, принятое в одностороннем порядке, не соответствует идеям солидарности Евросоюза.

По мнению Министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, находясь в составе ЕС необходимо действовать всем месте, сообща, чтобы не допустить ввоза коронавирусной инфекции и второй волны covid-19. Об этом сообщает Figaro.

Также Кастанер добавил, что на намерен обсудить это вопрос с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе.

Ранее сайт kp.ru писал, что Италия, которая совсем недавно была в сложной ситуации из-за распространения болезни, приняла решение открыть свои границы. Постепенно коронавирус удается взять под контроль. Не исключено, что чуть позже власти страны рассмотрят возможность возобновления международного авиасообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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