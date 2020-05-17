В Минфине рассказали, как можно облегчить выплату кредита при возникших проблемах
Эксперт рассказала об особенностях реструктуризации заёма и кредитных каникул
Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредитаФото: "КП" Архив
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При возникновении трудностей в оплате кредита следует проверить условия своего кредитного договора и договора страхования, если его оформляли, поскольку сложившаяся ситуация может быть страховым случаем. Тогда заёмщик может воспользоваться вариантом кредитных каникул, реструктурирования и рефинансирования своего кредита, рекомендует эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Татьяна Кирик.
ИСТОЧНИК KP.RU