2020-05-17T07:51:00+03:00
Общество

В Минфине рассказали, как можно облегчить выплату кредита при возникших проблемах

Эксперт рассказала об особенностях реструктуризации заёма и кредитных каникул
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредитаЭксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредитаФото: "КП" Архив
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При возникновении трудностей в оплате кредита следует проверить условия своего кредитного договора и договора страхования, если его оформляли, поскольку сложившаяся ситуация может быть страховым случаем. Тогда заёмщик может воспользоваться вариантом кредитных каникул, реструктурирования и рефинансирования своего кредита, рекомендует эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Татьяна Кирик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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