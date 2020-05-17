2020-05-17T08:02:28+03:00
Политика

В ЦИК сообщили, что готовы к голосованию по поправкам в Конституцию

Новую дату назначит президент Путин
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в КонституциюВ ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в КонституциюФото: Артем КИЛЬКИН
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Избирательная система находится в состоянии готовности, а новую дату голосования по поправкам в Конституцию назовёт президент России Владимир Путин, рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

- ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В.В. Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности, - передаёт РИА Новости слова Булаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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