В ЦИК сообщили, что готовы к голосованию по поправкам в Конституцию
Новую дату назначит президент Путин
В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в КонституциюФото: Артем КИЛЬКИН
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Избирательная система находится в состоянии готовности, а новую дату голосования по поправкам в Конституцию назовёт президент России Владимир Путин, рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
- ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В.В. Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности, - передаёт РИА Новости слова Булаева.
ИСТОЧНИК KP.RU