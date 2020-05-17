При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
В Лос-Анджелесе потушили пожар, возникший из-за взрыва. В пожаре пострадали 11 спасателей, сообщила пожарная служба города.
Первое обращение в службу спасения поступило в 18:26 по местному времени (4:26 мск). Возгорание началось в одноэтажном здании в центре Лос-Анджелеса.
Телеканал ABC сообщает, что взрыв в здании произошёл, когда пожарные уже были внутри. Спасатели получили серьёзные ранения.
- Пожар был потушен спустя почти два часа после первого сообщения. К сожалению, 11 пожарных получили ожоги и другие ранения, - сказано в заявлении в Twitter пожарной службы штата.
На месте возгорания работали 230 спасателей и медицинское подразделение.
ИСТОЧНИК KP.RU