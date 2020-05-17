2020-05-17T08:47:03+03:00
Происшествия

При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

Хлопок произошёл, когда спасатели уже вошли в горящее здание
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В Лос-Анджелесе потушили пожар, при котором пострадали 11 спасателейВ Лос-Анджелесе потушили пожар, при котором пострадали 11 спасателейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Лос-Анджелесе потушили пожар, возникший из-за взрыва. В пожаре пострадали 11 спасателей, сообщила пожарная служба города.

Первое обращение в службу спасения поступило в 18:26 по местному времени (4:26 мск). Возгорание началось в одноэтажном здании в центре Лос-Анджелеса.

Телеканал ABC сообщает, что взрыв в здании произошёл, когда пожарные уже были внутри. Спасатели получили серьёзные ранения.

- Пожар был потушен спустя почти два часа после первого сообщения. К сожалению, 11 пожарных получили ожоги и другие ранения, - сказано в заявлении в Twitter пожарной службы штата.

На месте возгорания работали 230 спасателей и медицинское подразделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аномальное похолодание ожидается в центральной части России
При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
Абрамович, Усманов и Фридман оказались в списке богатейших людей Великобритании
В ЦИК сообщили, что готовы к голосованию по поправкам в Конституцию
В Минфине рассказали, как можно облегчить выплату кредита при возникших проблемах
В ВОЗ рассказали, как будет оцениваться смертность от коронавируса
В Раде заявили о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172
Франция недовольна решением Италии об открытии границ
Последние новости на утро 17 мая 2020: ученые создали антитело, блокирующее коронавирус
Коронавирус в Москве, последние новости на 17 мая 2020: Число новых заболевших за неделю снизилось почти в 2 раза
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 17 мая 2020 года составило 26 462 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 17 мая 2020: Губернатор рассказал, какие предприятия могут заработать с 18 мая
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 1 503 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 17 мая 2020 года составило 138 969
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 17 мая 2020 года увеличилось до 26 032 человек
Путин: Россия владеет оружием, которого нет ни у кого в мире