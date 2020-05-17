Аномальное похолодание ожидается в центральной части России

17 Май 2020 2020-05-17T08:58:05+03:00

Температура снизится на шесть дней

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Синоптики прогнозируют аномальное похолодание на ближайшие шесть дней в центральной части России.

Температура снизится на 3-4 градуса ниже норма. С начала недели до пятницы, 22 мая, температура будет держаться в пределах 12-17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такое похолодание связано с переносом воздушных масс с северо-запада.

ИСТОЧНИК KP.RU