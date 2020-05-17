Аномальное похолодание ожидается в центральной части России
Температура снизится на шесть дней
В Центральной России ожидается резкое похолоданиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Синоптики прогнозируют аномальное похолодание на ближайшие шесть дней в центральной части России.
Температура снизится на 3-4 градуса ниже норма. С начала недели до пятницы, 22 мая, температура будет держаться в пределах 12-17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог отметил, что такое похолодание связано с переносом воздушных масс с северо-запада.
ИСТОЧНИК KP.RU