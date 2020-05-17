В Москве от коронавируса выздоровели 27,5 тысячи человек

17 Май 2020 2020-05-17T10:04:53+03:00

Ракова: ещё 1 458 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего 27 490 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в столице выздоровели 1 458 пациентов

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В Москве специалисты вылечили ещё 1 458 пациентов с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших от коронавируса составляет 27 490 человека.

- Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1458 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490, - сообщила вице-мэр.

Ранее сайт KP.RU сообщил о 71 погибшем пациенте с коронавирусом за последние сутки в Москве. Общее число жертв с начала эпидемии в городе возросло до 1 503.

Напомним, в России по состоянию на 16 мая выявлено 272 тысячи случаев заражения коронавирусом. 63 тысячи заражённых уже выздоровели, а 2 537 человек скончались.

Москва остаётся лидирующим городом России по распространения COVID-19. В столице заразились вирусом почти 139 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU