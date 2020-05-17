Умерла режиссёр сериала "Утреннее шоу" Линн Шелтон
Режиссёр Линн Шелтон скончалась в возрасте 54 лет
Линн Шелтон умерла в США на 55-м году жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США на 55-м году жизни умерла режиссёр, сценарист и продюсер Линн Шелтон, сообщило издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на актёра Марка Мэрона.
Он отметил, что Линн Шелтон умерла 15 мая из-за заболевания крови.
Она также известна благодаря сериалам "Новенькая" и "И повсюду тлеют пожары".
ИСТОЧНИК KP.RU