Глава Минобрнауки рассказал, как вузы помогают студентам с работой
В России запущена программа трудоустройства учащихся вузов
В России 149 университетов вступили в программу трудоустройства студентов, рассказал Валерий ФальковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России 149 университетов вступили в программу трудоустройства студентов. Сейчас по ней трудоустроили уже 15 тысяч человек, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Министр уточнил, что студенты работают в вузах.
- Появилось такое понятие как студенческая безработица: кто то на эти деньги жил, кто то платил за обучение, - добавил Фальков.
ИСТОЧНИК KP.RU