Глава Минобрнауки рассказал, как вузы помогают студентам с работой

17 Май 2020 2020-05-17T11:36:51+03:00

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В России 149 университетов вступили в программу трудоустройства студентов. Сейчас по ней трудоустроили уже 15 тысяч человек, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр уточнил, что студенты работают в вузах.

- Появилось такое понятие как студенческая безработица: кто то на эти деньги жил, кто то платил за обучение, - добавил Фальков.

ИСТОЧНИК KP.RU