В России провели почти 7 млн тестов на коронавирус

17 Май 2020 2020-05-17T13:00:18+03:00

Российские специалисты провели уже почти семь миллионов тестов на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В России специалисты провели уже более 6,9 миллиона тестов на выявление коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также уточнили, что под медицинским наблюдением находятся 262 тысячи человек из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Напомним, в стране уже зафиксировано 281 752 заболевших за всё время пандемии. За минувшие сутки специалисты выявили 9 709 новых новых случаев заражения. У 42,4% новых заражённых не было никаких симптомов коронавируса.

Также оперштаб сообщил, что за прошедшие 24 часа в России от коронавируса погибли 94 человека, а общее число жертв достигло 2 631 человека.

За последние сутки специалисты вылечили и выписали ещё 4 207 человек. Всего в стране выздоровели от коронавируса уже 67 373 пациента.

Россия занимает второе место в мире по охвату тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что только широкое тестирование способно разорвать цепь передачи вируса и помочь странам выйти из пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU