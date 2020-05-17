В России провели почти 7 млн тестов на коронавирус
В России специалисты провели уже более 6,9 миллиона тестов на выявление коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также уточнили, что под медицинским наблюдением находятся 262 тысячи человек из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Напомним, в стране уже зафиксировано 281 752 заболевших за всё время пандемии. За минувшие сутки специалисты выявили 9 709 новых новых случаев заражения. У 42,4% новых заражённых не было никаких симптомов коронавируса.
Также оперштаб сообщил, что за прошедшие 24 часа в России от коронавируса погибли 94 человека, а общее число жертв достигло 2 631 человека.
За последние сутки специалисты вылечили и выписали ещё 4 207 человек. Всего в стране выздоровели от коронавируса уже 67 373 пациента.
Россия занимает второе место в мире по охвату тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что только широкое тестирование способно разорвать цепь передачи вируса и помочь странам выйти из пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU