Посла Китая в Израиле нашли мёртвым в резиденции на окраине Тель-Авива
В Тель-Авиве обнаружен мёртвым посол Китая в Израиле Ду Вэй. Дипломат скончался на 58-м году жизни, его тело нашли в посольской резиденции на окраине Тель-Авива, где он жил. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в полиции.
Китайский дипломат скончался по естественным причинам во сне, заявил израильский телеканал Channel 12.
Ду Вэй ранее служил послом Китая в Украине, а в феврале этого года стал представлять КНР в Израиле.
Напомним, 15 мая дипмиссия Китая в Израиле гневно отреагировала на слова американского госсекретаря Майка Помпео. Во время своего визита в Израиль тот раскритиковал меры Китая в ситуации с коронавирусом и заявил о сокрытии Пекином настоящих масштабов заражения в стране.
Ранее сайт KP.Ru сообщал о смерти бывшего посла Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи. Дипломат скончался в одной из больниц Тегерана от заражения коронавирусом, которое он получил в Куме.
Посол Китая найден мертвым в своем доме в Герцлии.
ИСТОЧНИК KP.RU