Посла Китая в Израиле нашли мёртвым в резиденции на окраине Тель-Авива

17 Май 2020 2020-05-17T14:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тель-Авиве обнаружен мёртвым посол Китая в Израиле Ду Вэй. Дипломат скончался на 58-м году жизни, его тело нашли в посольской резиденции на окраине Тель-Авива, где он жил. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в полиции.

Китайский дипломат скончался по естественным причинам во сне, заявил израильский телеканал Channel 12.

Ду Вэй ранее служил послом Китая в Украине, а в феврале этого года стал представлять КНР в Израиле.

Напомним, 15 мая дипмиссия Китая в Израиле гневно отреагировала на слова американского госсекретаря Майка Помпео. Во время своего визита в Израиль тот раскритиковал меры Китая в ситуации с коронавирусом и заявил о сокрытии Пекином настоящих масштабов заражения в стране.

Ранее сайт KP.Ru сообщал о смерти бывшего посла Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи. Дипломат скончался в одной из больниц Тегерана от заражения коронавирусом, которое он получил в Куме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779573" frameborder="0"></iframe> Посол Китая найден мертвым в своем доме в Герцлии.

ИСТОЧНИК KP.RU