В Госдуме ответили на обвинения в занижении статистики смертности от коронавируса в России
Еврокомиссии надо в первую очередь разобраться с потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западной прессе о ситуации с коронавирусом в России, член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано указал на распространение Россией дезинформации по коронавирусу.
- Я бы посоветовал Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена. Никто до сих пор не может ответить на вопрос, на основе чего сделаны эти публикации, - заявил депутат.
Ранее в западной прессе появились публикации о том, что Россия занижает статистику по смертности от коронавируса более чем на 70%.
Вице-премьер Татьяна Голикова указала на то, что самим врачам невыгодно указывать меньшее число заражённых и, соответственно, погибших от коронавируса, поскольку больницы получают доплаты за работу с пациентами, заражёнными COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU