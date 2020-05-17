В Госдуме ответили на обвинения в занижении статистики смертности от коронавируса в России

17 Май 2020 2020-05-17T15:02:30+03:00

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Еврокомиссии надо в первую очередь разобраться с потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западной прессе о ситуации с коронавирусом в России, член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано указал на распространение Россией дезинформации по коронавирусу.

- Я бы посоветовал Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена. Никто до сих пор не может ответить на вопрос, на основе чего сделаны эти публикации, - заявил депутат.

Ранее в западной прессе появились публикации о том, что Россия занижает статистику по смертности от коронавируса более чем на 70%.

Вице-премьер Татьяна Голикова указала на то, что самим врачам невыгодно указывать меньшее число заражённых и, соответственно, погибших от коронавируса, поскольку больницы получают доплаты за работу с пациентами, заражёнными COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU