2020-05-17T15:02:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Госдуме ответили на обвинения в занижении статистики смертности от коронавируса в России

Депутат Ревенко призвал Еврокомиссию разобраться с потоком лжи в западной прессе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Депутат прокомментировал обвинения России в дезинформации по COVID-19Депутат прокомментировал обвинения России в дезинформации по COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еврокомиссии надо в первую очередь разобраться с потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западной прессе о ситуации с коронавирусом в России, член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано указал на распространение Россией дезинформации по коронавирусу.

- Я бы посоветовал Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена. Никто до сих пор не может ответить на вопрос, на основе чего сделаны эти публикации, - заявил депутат.

Ранее в западной прессе появились публикации о том, что Россия занижает статистику по смертности от коронавируса более чем на 70%.

Вице-премьер Татьяна Голикова указала на то, что самим врачам невыгодно указывать меньшее число заражённых и, соответственно, погибших от коронавируса, поскольку больницы получают доплаты за работу с пациентами, заражёнными COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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