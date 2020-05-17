Мясников рассказал о единственной эффективной мере защиты от коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T16:18:22+03:00

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Меры индивидуальной защиты важно соблюдать даже во время постепенного снятия ограничений, введенных на фоне пандемии. Об этом напомнил врач и телеведущий Александр Мясников и перечислил меры защиты от коронавируса по уровню их эффективности.

Единственным эффективным средством защиты от COVID-19 он назвал соблюдение социальной дистанции и призвал учиться этому.

«Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят!» - заявил специалист и предупредил, что «поголовное ношение масок» создает «иллюзию защиты»

По его словам, маски являются средством индивидуальной защиты, но не личной, а «другого индивидуума», и носить их необходимо, чтобы защищать других.

Одноразовые перчатки, по словам Мясникова, нужны совсем не для защиты от коронавирусной инфекции, а для того, чтобы защитить кожу рук от частого применения антисептика. Он заявил, что COVID-19 точно так же будет передаваться с перчаток на слизистые рта и глаза, если их трогать руками, и предупредил, что перчатки необходимо постоянно менять и обрабатывать антисептиком, «иначе они сами станут источником инфекции, причем не только коронавирусной».

ИСТОЧНИК KP.RU