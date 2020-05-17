Власти Москвы заявили, что ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»

17 Май 2020 2020-05-17T15:50:07+03:00

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В Москве выявили более 70 тысяч случаев нарушения режима самоизоляции при помощи электронного мониторинга местоположения и других технологий. Ни один из штрафов не был выписан из-за ошибки приложения «Социальный мониторинг». Такое заявление сделал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения», - отметил он в интервью РИА Новости.

Лысенко рассказал, что на данный момент растет число пользователей, так как приложением должны использовать не только пациенты на самоизоляции, у которых диагностирован коронавирус, но и те, у кого есть подозрения.

Глава ДИТ добавил, что люди привыкают к использованию «Соцмониторинга» и в обращении с ним нет ничего сложного. «Это та социальная ответственность, которую инфицированные горожане несут перед обществом», - заявил он.

Напомним, Лысенко также сообщал об аннулирование около 400 штрафов за нарушение режима самоизоляции, которые пришли к москвичам за то, что те не отвечали на запрос идентификации в ночное время и не присылал фото в приложении «Соцмониторинг».

ИСТОЧНИК KP.RU