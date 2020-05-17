17 Май 2020 2020-05-17T16:52:58+03:00

Мясников рассказал, зачем на самом деле нужны перчатки и маски Фото: "КП" Архив

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о средствах индивидуальной защит и объяснил, зачем на самом деле нужны перчатки и маски.

По его словам, «поголовное ношение масок» создает «иллюзию защиты». Он заявил, что маски являются средством индивидуальной защиты. Однако в данном случае речь идет о защите не личной, а «другого индивидуума», а носить их необходимо, чтобы оберегать других.

Что касается одноразовых перчаток, то, по словам Мясникова, нужны они совсем не для защиты от коронавирусной инфекции, а для защиты кожи рук от частого применения антисептика.

Мясников пояснил, что коронавирус точно так же будет передаваться с перчаток на слизистые рта и глаза, и предупредил, что перчатки необходимо постоянно менять, а также обрабатывать антисептиком, «иначе они сами станут источником инфекции, причем не только коронавирусной». В противном случае они сами станут источником инфекции, причем не только коронавирусной».

Как писал сайт kp.ru, единственным эффективным средством защиты от коронавируса Мясников назвал назвал соблюдение социальной дистанции и призвал учиться этому.

ИСТОЧНИК KP.RU