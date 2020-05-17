В Израиле утвердили состав 35-го правительства страны

17 Май 2020 2020-05-17T17:59:11+03:00

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В воскресенье, 17 мая Парламент Израиля утвердил состав 35-го правительства страны.

Главой нового правительства до ротации останется действующий премьер страны Биньямин Нетаньяху от партии «Ликуд», после чего его сменит центристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), бывший глава генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганц, который до ротации будет в должности сменного премьера, а также министра обороны.

За доверие новому кабинету высказались 73 из 120 депутатов, после чего Нетаньяху и его партнер по коалиции Ганц принесли премьерскую присягу.

Ротация произойдёт 17 ноября 2021 года.

«Самый большой политический кризис в истории Израиля закончился», - заявил Ганц.

Напомним, 2 марта в Израиле стартовали повторные выборы в парламент, которые стали уже третьими за последний год. Все должно было завершиться еще в апреле прошлого года, но тогда Нетаньяху не смог сформировать коалицию по контролю большинства мест в парламенте. Такая же ситуация повторилась в сентябре, когда ни действующий премьер, ни его основной оппонент Ганц не смогли сформировать кабмин.

ИСТОЧНИК KP.RU