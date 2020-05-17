2020-05-17T18:50:35+03:00
Экономика

Не раньше, чем появится вакцина: В США дали прогноз восстановления экономики

В Федеральной резервной системе прокомментировали состояние экономики Штатов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Не раньше, чем появится вакцина: В США дали прогноз восстановления экономикиНе раньше, чем появится вакцина: В США дали прогноз восстановления экономикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Восстановление экономики США может затянуться до следующего года, и полное возвращение к прежнему уровню может зависеть от изобретения вакцины против коронавируса. Такое заявление сделал председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл

«Экономика восстановится. Это может занять некоторое время... может растянуть до конца следующего года. Мы действительно не знаем», - сказал представитель ФРС в своем выступлении на канале CBS.

По его словам, экономика будет «неуклонно восстанавливаться» во второй половине этого года, если не будет второй волны коронавируса. Однако, чтобы экономика полностью восстановилась, «люди должны быть полностью уверены в себе, и для этого, возможно, придется ждать прибытия вакцины».

Как писал сайт kp.ru, уровень безработицы в США за апрель обновил максимум 1940 года. За прошлый месяц рабочие места в стране потеряли 20,5 миллионов человек. В итоге уровень безработицы в стране вырос до рекордных 14,7% по сравнению с мартовскими 4,4%

ИСТОЧНИК KP.RU

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