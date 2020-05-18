2020-05-17T19:25:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 18 мая 2020 года составило 27 369 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 18 мая 2020 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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Эпидемия продолжает идти на спадЭпидемия продолжает идти на спадФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Московской области за последние сутки выявили 907 случаев заболевания коронавирусом. Эпидемия продолжает идти на спад. Это на 30 человек меньше, чем днем ранее. Всего, по данным на утро 18 мая, в Подмосковье зафиксировано 27 369 случаев заболевания COVID 2019.

- За весь период в области скончалось 268 человек, выздоровели и выписались 3088 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Больше всего заболевших в крупных городах Подмосковья. В топ-3 антирейтинга: Красногорск, Балашиха и Люберцы.

За весь период пандемии в Подмосковье выявили более трех тысяч случаев заболевания у жителей, которые зарегистрированы не в Московской области. Так, на лечение из Москвы в область прибыли более 1000 человек.

Напомним, в Подмосковье продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Для продвижения по региону на любом виде транспорта необходим цифровой пропуск, а для походов в магазин потребуется защитная маска и одноразовые перчатки.

Тем временем в регионе постепенно снимают ограничения связанные с пандемией коронавируса. С 18 мая начнут работать промышленные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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