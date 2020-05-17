2020-05-17T21:10:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус выявили у 1 617 российских военнослужащих

В вузах Минобороны зарегистрировано 1 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В вузах Минобороны зарегистрировано 1 200 случаев заражения коронавирусной инфекциейВ вузах Минобороны зарегистрировано 1 200 случаев заражения коронавирусной инфекциейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По состоянию на воскресенье, 17 мая, количество заразившихся коронавирусом в российской армии и военных учебных заведениях страны около 3,3 тыс. человек, из них 1 576 военнослужащих в Вооруженных силах и 1132 учащихся в вузах Минобороны России. Об этом говорится в бюллетене военное ведомства.

Согласно опубликованным данным, в ходе сплошного тестирования коронавирусная инфекции выявлена у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, а также зарегистрировано 391 случаев заражения среди гражданского персонала.

В госпиталях Минобороны России на данный момент находится 339 человек, в изоляторах по месту службы – 561, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 18, а изолированными на дому остаются 699.

Отмечается, что военнослужащие, у которых был выявлен коронавирус находятся под постоянным наблюдением военных медиков, из них в тяжелом состоянии находятся два человека, в состоянии средней тяжести – девять военнослужащих, остальные переносят заболевание без симптомов.

Выздоровели уже 951 преподаватель и курсант, 830 военнослужащих, 290 воспитанников довузовских учебных заведений и 144 гражданских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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