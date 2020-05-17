2020-05-17T20:59:31+03:00
Общество

Интернет-пользователи жалуются на сбои в работе Zoom

Наибольшее количество неполадок зарегистрировано в США и Великобритании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Интернет-пользователи жалуются на сбои в работе ZoomИнтернет-пользователи жалуются на сбои в работе ZoomФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В воскресенье, 17 мая, пользователи сервиса видеоконференций Zoom сообщили о серьезном сбое в работе программы.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, наибольшая число жалоб связано с проблемами, которые возникали во время видеоконференций. Об этом сообщили 72% пользователей. Еще 26% не могли зайти в сервис.

Наибольшее количество неполадок в работе зарегистрировано в США, Великобритании, а также в Израиле и ряде европейских стран. Среди них Польша, Бельгия, Швеция и Финляндия.

Напомним, накануне произошел сбой в работе видеохостинга YouTube. С неполадками столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. Больше всего на проблемы в работе сервиса жаловались пользователи США, Великобритании, Германии и Японии. Наибольшая часть, 61%, жалоб касались проблем с просмотром видео, а еще 37% пользователей сообщали о неполадках в работе сайта и всего 1% не могут войти в свою учетную запись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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