Интернет-пользователи жалуются на сбои в работе Zoom
В воскресенье, 17 мая, пользователи сервиса видеоконференций Zoom сообщили о серьезном сбое в работе программы.
Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, наибольшая число жалоб связано с проблемами, которые возникали во время видеоконференций. Об этом сообщили 72% пользователей. Еще 26% не могли зайти в сервис.
Наибольшее количество неполадок в работе зарегистрировано в США, Великобритании, а также в Израиле и ряде европейских стран. Среди них Польша, Бельгия, Швеция и Финляндия.
Напомним, накануне произошел сбой в работе видеохостинга YouTube. С неполадками столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. Больше всего на проблемы в работе сервиса жаловались пользователи США, Великобритании, Германии и Японии. Наибольшая часть, 61%, жалоб касались проблем с просмотром видео, а еще 37% пользователей сообщали о неполадках в работе сайта и всего 1% не могут войти в свою учетную запись.
ИСТОЧНИК KP.RU