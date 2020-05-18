18 Май 2020 2020-05-17T22:48:38+03:00

Раньше все ходили на работу и мечтали об отгуле, а теперь большинство сидит дома и грезит поездкой в контору Фото: Павел КЛОКОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года составило 27490 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 1458 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным, в столице зафиксировано уже 142824 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3855 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 27490 пациентов, за сутки – 1458.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 42,5% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65, 10,6% – от 66 до 79 лет, 5,7% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,2% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что говорят нарушители режима самоизоляции, которые больше не могут сидеть дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU