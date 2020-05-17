Умерла Татьяна Сельвинская, театральный художник

17 Май 2020 2020-05-17T23:13:28+03:00

Татьяна Сельвинская умерла в возрасте 92 лет

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В возрасте 92 лет умерла театральный художник Татьяна Сельвинская. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в Российской академии художеств (РАХ).

«С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почетного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, известного московского деятеля культуры и искусства», - передает ТАСС слова президента РАХ Зураба Церетели.

В академии добавили, что своим «вдохновенным творчеством и яркой самобытностью личности» Сельвинская внесла большой вклад в современное художественное пространство.

В своем заявлении Церетели назвал Сельвинскую увлеченным творцом и ярким общественным деятелем. Он отметил, что РАХ высоко ценила ее «разнообразный талант и активную творческую позицию».

«Скорбим и искренне сочувствуем близким, друзьям и коллегам Татьяны Ильиничны. Пусть память о Татьяне Ильиничне Сельвинской будет светлой и вечной!», - заявил президента РАХ.

Татьяна Сельвинская была заслуженным деятель искусств РСФСР и почетным членом Российской академии художеств, а также лауреатом Государственной премии России и премии Станиславского сезона 2016-2017.

Среди ее лучших сценографических работ «Таланты и поклонники» в Драматическом театре Саратова; спектакли Челябинского драматического театра «Иосиф Швейк против Франца Иосифа», «Мещанин во дворянстве» и «Дядя Ваня», а также «Без вины виноватые» в Театре имени Вахтангова.

ИСТОЧНИК KP.RU