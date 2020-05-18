2020-05-18T00:53:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Италии почти отменили карантин из-за коронавируса

В понедельник вступают в силу новые послабления режима самоизоляции
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Италии вступают в силу новые послабления режима самоизоляцииВ Италии вступают в силу новые послабления режима самоизоляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Италии с понедельника, 18 мая, вступают в силу новые послабления введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничений, которые почти отменяют карантин.

Так, с этого дня в стране откроются все торговые центры и магазины, , бары и рестораны, кафе и пиццерии , а также парикмахерские и салоны красоты, верующие снова могут ходить в церкви.

Однако граждане по-прежнему должны надевать защитные маски и перчатки в закрытых помещениях и транспорте, снимать их моно только за столиками в заведениях общественного питания, чтобы поесть или выпить.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые на хомяках доказали эффективность масок для защиты от коронавируса
Названы города России, где воздух стал чище во время самоизоляции
В Италии почти отменили карантин из-за коронавируса
Самолет канадских ВВС разбился в провинции Британская Колумбия
ВОЗ считает популярный метод защиты от коронавируса вредным и неэффективным
Медперсонал, работавший по найму в «Коммунарке», получил все выплаты
Умерла Татьяна Сельвинская, театральный художник
«Ужасно некомпетентный!»: Трамп ответил Обаме на критику борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Бельгии отреагировала на медицинский «коридор презрения»
В правительстве Германии предупредили об опасности использования WhatsApp
Чехия признала отсутствие доказательств о «дипломате с ядом» из России
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Стрельба на поминальной службе в Луизиане: пострадали не менее 13 человек
Интернет-пользователи жалуются на сбои в работе Zoom