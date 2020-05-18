В Италии почти отменили карантин из-за коронавируса
В Италии с понедельника, 18 мая, вступают в силу новые послабления введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничений, которые почти отменяют карантин.
Так, с этого дня в стране откроются все торговые центры и магазины, , бары и рестораны, кафе и пиццерии , а также парикмахерские и салоны красоты, верующие снова могут ходить в церкви.
Однако граждане по-прежнему должны надевать защитные маски и перчатки в закрытых помещениях и транспорте, снимать их моно только за столиками в заведениях общественного питания, чтобы поесть или выпить.
В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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