В Италии почти отменили карантин из-за коронавируса

18 Май 2020 2020-05-18T00:53:15+03:00

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В Италии с понедельника, 18 мая, вступают в силу новые послабления введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничений, которые почти отменяют карантин.

Так, с этого дня в стране откроются все торговые центры и магазины, , бары и рестораны, кафе и пиццерии , а также парикмахерские и салоны красоты, верующие снова могут ходить в церкви.

Однако граждане по-прежнему должны надевать защитные маски и перчатки в закрытых помещениях и транспорте, снимать их моно только за столиками в заведениях общественного питания, чтобы поесть или выпить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778980" frameborder="0"></iframe> В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU