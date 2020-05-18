2020-05-18T03:28:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт назвал факторы, которые запускают болезни во время самоизоляции из-за коронавируса

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Владимир Ларин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

- Конечно, нахождение в стеснённых условиях, связанное с изоляцией, способно стать пусковым механизмом для развития новых заболеваний и усугубить уже имеющиеся. Помимо малоподвижного образа жизни, с чем можно бороться и довольно успешно, даже в домашних условиях, включаются такие факторы, как чрезмерное употребление соли, «заедание» стрессов, нарушение режима. Отсутствие регулярных прогулок на свежем воздухе негативно влияет на минеральный обмен.

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Пока мы находимся в режиме самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом, не заработаем ли мы себе других «болячек»? «КП» расспросила об этом врачей разных специальностей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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