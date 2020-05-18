2020-05-18T03:52:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Иммиграционной службе США не хватает $1,2 миллиарда

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Недостаток средств вызван пандемией коронавируса и резким спадом количества заявок на получение американских гражданстваНедостаток средств вызван пандемией коронавируса и резким спадом количества заявок на получение американских гражданстваФото: REUTERS
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Служба по вопросам гражданства и иммиграции (CIS) при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США добивается дополнительных ассигнований в размере $1,2 млрд из-за недофинансирования, вызванного пандемией и резким спадом числа заявок на получение американских гражданства и вида на постоянное жительство (грин-карты). Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New York Times.

Нью-Йорк. Эпицентр пандемии в мире..Расскажу вам о том как я сейчас и почему я оказался в Нью-Йорке. И конечно же кадры, ради которых стоило ехать сюда. Разоблачения СМИ итд гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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