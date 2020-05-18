Ученый назвал привычку человека, которая сбивает биоритмы во время самоизоляции

18 Май 2020 2020-05-18T04:16:52+03:00

Специалисты отмечают, что когда людям не надо рано вставать на работу, они слишком долго засиживаются у компьютера или телевизора

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В период самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 россиянам не нужно по утрам спешить на работу, поэтому многие подолгу засиживаются у компьютера или телевизора, что не только вредно для глаз, но и сбивает биоритмы организма. Об этом сайту kp.ru рассказала доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Кудина.

«Отсутствие необходимости рано вставать приводит к тому, что люди слишком долго засиживаются за компьютером или просмотром телевизионных передач, что приводит и к перенапряжению зрения, и к сбою привычных биоритмов организма», - считает специалист.

Доктор Кудина также рассказала, что стиль питания россиян на карантине тоже значительно изменяется.

«Давно известно, что мы привыкли «заедать» стресс и скуку (а это неизбежные спутники карантина). И «заедаем» их в основном мучными и сладкими продуктами», - подчеркнула она.

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ИСТОЧНИК KP.RU