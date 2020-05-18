2020-05-18T07:23:18+03:00
Общество

Синоптик сказал, когда в Россию придёт тепло

Ближайшие дни будут облачными и дождливыми
Ася КУЗНЕЦОВА
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Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 летТакие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тепло в центральную часть России вернётся только в конце мая. В течение всей недели страна будет находиться в зоне аномального холода, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он объяснил, что причиной резкого похолодания стал "гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха".

Кроме того, Тишковец предупредил, что ночью температура может опускаться до пяти градусов или нуля, а на земле будут заморозки. Самым холодным днём недели станет понедельник, 18 мая, когда тепло не поднимется выше десяти градусов, но затем температура повысится до +8 С ... +13 С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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