В России предложили снизить ежемесячную накопительную часть пенсии

18 Май 2020 2020-05-18T09:08:28+03:00

Минтруд предложил увеличить на полгода срок дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Министерство труда предложило увеличить на полгода срок выплаты накопительной пенсии - до 22 лет. Из-за этого её размер может снизиться в 2021 году на 2,3%.

Законопроект "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год" предполагает увеличение срока расчёта пенсии с 258 до 264 месяцев из-за увеличения средней продолжительности жизни, о котором сообщил Росстат.

- Продолжительность ожидаемого периода выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных, - передаёт "Известия" слова представителя Минтруда.

Данные Росстата Минтруд привёл в пояснительной записке к законопроекту. В соответствии с ними, пенсию в 2021 году получат 919,6 миллиона мужчин и 1 миллион женщин. После выхода на пенсию средняя продолжительность жизни мужчин составит 16,86 года (202 месяца), а женщин - 26,56 года (318 месяцев).

При этом в министерстве отметили, что при этом за россиянами остаётся право забрать всю пенсию сразу или передать по наследству. Кроме того, размер накопительной пенсии не повлияет на сумму страховой пенсии, которую рассчитывают исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU