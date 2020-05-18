2020-05-18T09:08:28+03:00
Общество

В России предложили снизить ежемесячную накопительную часть пенсии

Накопленную гражданином сумму хотят выплачивать в течение более долгого срока
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Минтруд предложил увеличить на полгода срок дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсияМинтруд предложил увеличить на полгода срок дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Министерство труда предложило увеличить на полгода срок выплаты накопительной пенсии - до 22 лет. Из-за этого её размер может снизиться в 2021 году на 2,3%.

Законопроект "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год" предполагает увеличение срока расчёта пенсии с 258 до 264 месяцев из-за увеличения средней продолжительности жизни, о котором сообщил Росстат.

- Продолжительность ожидаемого периода выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных, - передаёт "Известия" слова представителя Минтруда.

Данные Росстата Минтруд привёл в пояснительной записке к законопроекту. В соответствии с ними, пенсию в 2021 году получат 919,6 миллиона мужчин и 1 миллион женщин. После выхода на пенсию средняя продолжительность жизни мужчин составит 16,86 года (202 месяца), а женщин - 26,56 года (318 месяцев).

При этом в министерстве отметили, что при этом за россиянами остаётся право забрать всю пенсию сразу или передать по наследству. Кроме того, размер накопительной пенсии не повлияет на сумму страховой пенсии, которую рассчитывают исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, заставляет ли Помпео своих сотрудников выгуливать его собаку и забирать вещи
Эксперт рассказал, когда россияне поедут отдыхать в 2020 году
В России предложили снизить ежемесячную накопительную часть пенсии
Apple открывает почти сто своих магазинов по миру, но в них будет новый порядок работы
Синоптик сказал, когда в Россию придёт тепло
Последние новости на утро 18 мая 2020: Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Трамп: Число заражений коронавирусом в США сильно снижается
Крушение самолета ВВС в Канаде: погибла женщина-пилот, второй пилот получил травмы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года составило 27490 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 18 мая 2020 года составило 27 369 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года возросло до 1580 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 18 мая 2020: открыта запись через интернет на бесплатные тесты на антитела
Число заболевших коронавирусом в Москве на 18 мая 2020 года составило 142 824
Коронавирус в Московской области, последние новости на 18 мая 2020: Губернатор снимает ограничения с некоторых компаний
Американцы испугались нового «морского монстра» из России
Советник Трампа обвинил Китай в распространении коронавируса с помощью туристов
Ученые создали коронавирус в лабораторных условиях
Названа опасность частой генеральной уборки во время самоизоляции
Ученый назвал привычку человека, которая сбивает биоритмы во время самоизоляции