Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, заставляет ли Помпео своих сотрудников выгуливать его собаку и забирать вещи
Госсекретарь вынуждал подчинённых выполнять его личные поручения
Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, как Помпео обращался с подчиненнымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Увольнение Стивена Линика с должности генерального инспектора Госдепартамента США могло быть связано с проверкой информации о том, что госсекретарь Майк Помпео заствлял одного из сотрудников выгуливать его собаку и забирать вещи из чистки. Источник в Конгрессе сообщил об этом телеканалу NBC.
ИСТОЧНИК KP.RU