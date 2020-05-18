2020-05-18T09:17:48+03:00
В мире

Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, заставляет ли Помпео своих сотрудников выгуливать его собаку и забирать вещи

Госсекретарь вынуждал подчинённых выполнять его личные поручения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, как Помпео обращался с подчиненнымиУволенный генинспектор Госдепа США проверял, как Помпео обращался с подчиненнымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Увольнение Стивена Линика с должности генерального инспектора Госдепартамента США могло быть связано с проверкой информации о том, что госсекретарь Майк Помпео заствлял одного из сотрудников выгуливать его собаку и забирать вещи из чистки. Источник в Конгрессе сообщил об этом телеканалу NBC.

ИСТОЧНИК KP.RU

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