Банкиры прогнозируют, что россияне потеряют интерес к ипотеке

18 Май 2020 2020-05-18T09:47:27+03:00

Снижение объемов кредитования по итогам года может составить 10 процентов

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Банкиры прогнозируют, что россияне станут реже брать ипотеку. Снижение по итогам года может составить 10 процентов. Причина снижения спроса связана со снижением доходов из-за кризиса.

По данным ДОМ.РФ, в апреле было выдано около 90 тысяч ипотечных кредитов на сумму 208 млрд рублей. Этот показатель на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Учитывая шаткую экономическую ситуацию, банки стали тщательнее проверять заемщиков, процент одобрения заявок сократился. Риэлторы приводят свою статистику: сейчас в среднем доля одобрения заявок на ипотеку составляет 60-65%, а годом ранее этот показатель доходил до 70-75%, пишет газета «Известия».

Спасением ситуации может стать льготная ипотека. По поручению президента в России стали выдавать кредиты на покупку жилья в новостройках под 6,5%. По данным Минстроя, на 10 мая банки получили 46,8 тыс. заявок на такую ипотеку, одобрены 6,8 тыс. кредитов на сумму больше 17,3 млрд рублей. Планируется, что в рамках программы будет выдано 250 тысяч льготных кредитов.

Коронавирус и самоизоляция порушили планы многих, кто хотел этой весной купить жилье. Падение спроса в связи с ограничениями на перемещения, а в некоторых регионах и остановкой работы стройкомпаний эксперты оценивают примерно в 70%. А в городах с наиболее жестким режимом самоизоляции осталось 10-15% от обычного количества сделок. Это те продвинутые покупатели, которые были готовы обзаводиться будущим жильем в режиме онлайн. Эксперты видят три возможных варианта изменения цен и спроса на жилье в России.

ИСТОЧНИК KP.RU