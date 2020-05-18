2020-05-18T09:55:36+03:00
В мире

Украину предложили переименовать в Русь

Украинский адвокат считает, что высшая сила не отдала Зеленскому музей Ленина
Ася КУЗНЕЦОВА
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Адвокат призвал переименовать Украину в РусьАдвокат призвал переименовать Украину в РусьФото: REUTERS
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Украинский адвокат Андрей Федур поддержал идею переименования Украины в Русь и раскритиковал президента страны Владимира Зеленского.

Он напомнил, Зеленский заявил в июне 2019 года о своих планах перенести администрацию Президента Украины в Украинский дом, где раньше располагался музей Ленина.

- Он не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван "Украинский дом". Но какая-то высшая сила его Ленину не отпустила, - сообщил Федур в своём Facebook.

Затем адвокат выразил свою поддержку идее переименования Украины в Русь.

- Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь, - заключил Федур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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