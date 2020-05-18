Украину предложили переименовать в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур поддержал идею переименования Украины в Русь и раскритиковал президента страны Владимира Зеленского.
Он напомнил, Зеленский заявил в июне 2019 года о своих планах перенести администрацию Президента Украины в Украинский дом, где раньше располагался музей Ленина.
- Он не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван "Украинский дом". Но какая-то высшая сила его Ленину не отпустила, - сообщил Федур в своём Facebook.
Затем адвокат выразил свою поддержку идее переименования Украины в Русь.
- Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь, - заключил Федур.
ИСТОЧНИК KP.RU