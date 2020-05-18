2020-05-18T10:31:28+03:00
Экономика

Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубля

Курс рубля на 18 мая 2020 на открытии торгов Мосбиржи
Ксения АНУФРИЕВА
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Курс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубляКурс рубля на 18 мая 2020 года: доллар упал до 73,13 рубля, евро – 79,18 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На открытии торгов Московской биржи американская валюта упала по отношению к российской на 0,7 процента, достигнув отметки в 73,13 рубля. Евро опустился на 0,5 процента до 79,18 рубля. Об этом свидетельствует курс рубля на 18 мая 2020 года по данным торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Чуть позже рубль также продолжил свой рост по отношению к иностранной валюте: доллар опустился еще на один процент до 72,86 рубля, а евро достиг отметки в 78,86 рубля.

Фондовый рынок на территории России открылся ростом биржевых индексов: показатель Мосбиржи вырос на 1,1 процента, а РТС – на 1,4 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалисты российского министерства предложили снизить ежемесячную накопительную часть пенсии граждан. Накопленную пенсионерами сумму хотят выплачивать в течение более долгого срока, чем это было ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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