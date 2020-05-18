Инфекционист назвал условие для возвращения Москвы к привычному ритму

18 Май 2020 2020-05-18T10:25:34+03:00

Снимать ограничительные меры можно будет после массового тестирования жителей на антитела

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Массовое исследование жителей Москвы на иммунитет к коронавирусу даст основание для смягчения карантинных мер в городе. Такое мнение выразил главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

Инфекционист отметил, что для снятия ограничительных мер в столице необходимо точно понимать, сколько человек переболели COVID-19 и выработали к нему антитела. Если массовое тестирование покажет, что иммунитет к инфекции есть уже у 60% населения и более, то можно будет смело говорить о появлении иммунитета города.

«Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей», — цитирует Мазуса «Российская газета».

Напомним, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Москве были введены ограничительные меры, которые будут действовать до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU