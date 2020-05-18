Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли

18 Май 2020 2020-05-18T10:50:01+03:00

Большинство участников опроса считают, что коронавирус меньше всего затронул IT-сферу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Большинство представителей малого и среднего бизнеса считают, что экономическая ситуация в дальнейшем только ухудшится. Так ответили 75% респондентов опроса.

82,9% опрошенных сказали, что самой пострадавшей от пандемии коронавируса стала ресторанная отрасль. Существенные трудности для сферы моды и красоты отметили 61,6% участников опроса. Самой пострадавшей производственную сферу признали 48,5% представителей бизнеса, сообщает РБК.

Опрошенные также считают, что меньше всего пандемия и ограничения отразились на сфере IT, телекоммуникациях и медицине.

83% опрошенных ответили, что рассчитывать в сложившейся ситуации им приходится только на самих себя. Способами спасения ситуации участники назвали перевод процессов в режим онлайн и их автоматизацию. Так ответили 34% респондентов. 21,3% считают, что поможет перевод сотрудников на постоянную дистанционную работу, 5,2% сказали, что бизнесу поможет государство или уже помогает.

В опросе приняли участие 1 620 сотрудников, наёмных руководителей и владельцев малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU