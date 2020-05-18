2020-05-18T11:30:53+03:00
Общество

Новый сезон "Смешариков" выйдет впервые за 10 лет

Мультфильм не выходил с 2010 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Смешарики" выходили с 2004 по 2012 год"Смешарики" выходили с 2004 по 2012 годФото: кадр из фильма
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Осенью 2020 года на детских телеканалах выйдет новый сезон мультфильма "Смешарики". Последний раз новые эпизоды мультсериала выходили в 2010 году.

В новом сезоне будет 52 эпизода, сообщили в пресс-службе компании "Рики". В новых сериях также будут описаны приключения Бараша, Копатыча, Кроша, Лосяша и Нюши в Ромашковой долине.

Важные темы о жизни, друзьях и взаимопонимании авторы подняли в новом сезоне, как и в прежних, отметила продюсер проекта Юлия Николаева.

- Этот формат мы называем истории "с двойным дном", когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям. Такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала, - приводит слова Николаевой РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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