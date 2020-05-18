Новый сезон "Смешариков" выйдет впервые за 10 лет
Осенью 2020 года на детских телеканалах выйдет новый сезон мультфильма "Смешарики". Последний раз новые эпизоды мультсериала выходили в 2010 году.
В новом сезоне будет 52 эпизода, сообщили в пресс-службе компании "Рики". В новых сериях также будут описаны приключения Бараша, Копатыча, Кроша, Лосяша и Нюши в Ромашковой долине.
Важные темы о жизни, друзьях и взаимопонимании авторы подняли в новом сезоне, как и в прежних, отметила продюсер проекта Юлия Николаева.
- Этот формат мы называем истории "с двойным дном", когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям. Такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала, - приводит слова Николаевой РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU