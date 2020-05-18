Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах

18 Май 2020 2020-05-18T13:23:49+03:00

Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости не стабилизировался максимум в семи российских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также Попова отметила, что прогулки будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений. Кинотеатры и подобные заведения смогут заработать после всех трех этапов.

- В течение ближайших полутора недель мы должны подготовить рекомендации для запуска всех видов транспорта, там предусмотрен масочный режим для всех, - сообщила Попова.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России остановился рост распространения коронавируса. Главный санитарный врач России отметила, что достигнут "уровень стабильности, которого мы все ждали, к которому двигались", и во многом это "результат очень бережного отношения к своему здоровью".

По состоянию на 18 мая в России выявлено 8 916 новых заболевших. Впервые с начала мая суточный прирост составил менее девяти тысячи заражённых. Всего в стране зафиксировано 290 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 2 722 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU