Мишустин: К смягчению ограничений готовы 27 регионов
Ряд российских регионов готов к смягчению карантинных мер - это 27 субъектов федерации, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
Он также отметил, что в стране можно констатировать остановку роста заболеваемости.
- Мы видим итог той планомерной работы которая велась последние 2 месяца, - отметил российский премьер.
При этом режим самоизоляции остаётся в полном объёме для лиц старше 65 лет.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что особенно показательной была последняя неделя, когда многие врачи были обеспокоены возможной вспышкой заболеваемости после майских праздников.
- Последняя неделя для нас была очень серьезная. Мы должны были наблюдать, как отразились праздничные дни на структуре заболеваемости, - отметила Голикова.
Она также добавила, что сохраняется тревога о дальнейших темпах заболеваемости.
- В первую очередь речь пойдет о других регионах, за исключением Москвы и Московской области. В среднем темп прироста заболеваемости по стране снизился на 23% за последнюю неделю. По Московскому региону - на 42,6%. Но в субъектах РФ мы наблюдаем увеличение темпа прироста на 8,1%, - заключила вице-премьер.
ИСТОЧНИК KP.RU