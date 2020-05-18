Мишустин: К смягчению ограничений готовы 27 регионов

18 Май 2020 2020-05-18T13:34:31+03:00

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Ряд российских регионов готов к смягчению карантинных мер - это 27 субъектов федерации, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он также отметил, что в стране можно констатировать остановку роста заболеваемости.

- Мы видим итог той планомерной работы которая велась последние 2 месяца, - отметил российский премьер.

При этом режим самоизоляции остаётся в полном объёме для лиц старше 65 лет.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что особенно показательной была последняя неделя, когда многие врачи были обеспокоены возможной вспышкой заболеваемости после майских праздников.

- Последняя неделя для нас была очень серьезная. Мы должны были наблюдать, как отразились праздничные дни на структуре заболеваемости, - отметила Голикова.

Она также добавила, что сохраняется тревога о дальнейших темпах заболеваемости.

- В первую очередь речь пойдет о других регионах, за исключением Москвы и Московской области. В среднем темп прироста заболеваемости по стране снизился на 23% за последнюю неделю. По Московскому региону - на 42,6%. Но в субъектах РФ мы наблюдаем увеличение темпа прироста на 8,1%, - заключила вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU