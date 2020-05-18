18 Май 2020 2020-05-18T13:27:50+03:00

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На заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник, 18 мая, председатель российского правительства Михаил Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции по территории страны.

- В настоящее время ситуация с пандемией в России остается непростой, однако можно констатировать, что рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить. По самым осторожным оценкам динамика позитивная, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой, - отметил премьер-министр государства.

Михаил Мишустин также добавил, что в соответствии с показателями ежедневного мониторинга некоторые регионы России уже готовы к поэтапному снятию ограничений. В общей сложности, по данным правительства, сейчас есть 27 таких субъектов страны.

Зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова к словам председателя правительства добавила, что специалисты обязательно должны пронаблюдать, как отразились праздничные дни на структуре заболеваемости.

- У нас есть определенная тревога, как будет вести себя заболеваемость дальше, но в среднем темп прироста заболеваемости по стране снизился на 23 процента только за последнюю неделю, - отметила политик.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за последние сутки на территории России врачи обнаружили инфекцию у 8926 новых пациентов, что значительно меньше, чем прирост инфицированных за предыдущие дни. За минувшие сутки от коронавируса в стране умер 91 человек, при этом в столице зафиксирован рекорд по числу погибших от заболевания за сутки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779709" frameborder="0"></iframe> Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить.

ИСТОЧНИК KP.RU