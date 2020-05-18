2020-05-18T13:27:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить

Страна видит итог планомерной работы по борьбе с пандемией
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом удалось остановитьМишустин: рост заболеваемости коронавирусом удалось остановитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник, 18 мая, председатель российского правительства Михаил Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции по территории страны.

- В настоящее время ситуация с пандемией в России остается непростой, однако можно констатировать, что рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить. По самым осторожным оценкам динамика позитивная, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой, - отметил премьер-министр государства.

Михаил Мишустин также добавил, что в соответствии с показателями ежедневного мониторинга некоторые регионы России уже готовы к поэтапному снятию ограничений. В общей сложности, по данным правительства, сейчас есть 27 таких субъектов страны.

Зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова к словам председателя правительства добавила, что специалисты обязательно должны пронаблюдать, как отразились праздничные дни на структуре заболеваемости.

- У нас есть определенная тревога, как будет вести себя заболеваемость дальше, но в среднем темп прироста заболеваемости по стране снизился на 23 процента только за последнюю неделю, - отметила политик.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за последние сутки на территории России врачи обнаружили инфекцию у 8926 новых пациентов, что значительно меньше, чем прирост инфицированных за предыдущие дни. За минувшие сутки от коронавируса в стране умер 91 человек, при этом в столице зафиксирован рекорд по числу погибших от заболевания за сутки.

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа величайшая песня за всю историю «Евровидения»
Умер блогер Демехов, автор мема "***** не понял, но очень интересно"
Пилот разбился на самодельном самолете рядом с жилым домом
Эксперт объяснила, как обезопасить себя от мошенников, маскирующихся под «Госуслуги»
Во время самоизоляции водители стали чаще гонять на дорогах
Мишустин поручил Голиковой взять на жёсткий контроль доплаты медикам
Гинекологи предупредили, что лишние килограммы повышают риск бесплодия
«ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки
Роспотребнадзор разрешил заполнять самолеты пассажирами только наполовину
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить
Мишустин: К смягчению ограничений готовы 27 регионов
Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах