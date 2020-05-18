Гинекологи предупредили, что лишние килограммы повышают риск бесплодия

18 Май 2020 2020-05-18T12:55:57+03:00

Врачи предупреждают, что лишний вес мамы может пагубно отразиться на состоянии крохи Фото: Татьяна Коркина

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Врачи бьют тревогу – россияне стали слишком активно набирать вес. По данным Росстата, лишние килограммы имеют 15% мужчин и 28,5% женщин.

Вопрос лишней массы негативно сказывается на репродуктивном здоровье женщин. У пациенток с лишним весов выше риск выкидыша и преждевременных родов.

- Чем больше индекс массы тела у пациентки в момент зачатия, тем чаще погибает ребёнок во время родов, - комментирует NEWS.ru Виктория Касян, доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ им А. И. Евдокимова.

Проблемы возникают не только на этапе вынашивания беременности, но и в момент зачатия. Тучным женщинам забеременеть гораздо сложнее, чем стройным.

Часто врачи советуют обращать внимание не на индекс массы тела, а окружность талии. Если она более 80 см, то это сигнализирует о проблеме.

Ранее американских учёные пришли к выводу, что лишний вес или ожирение матери при беременности могут стать пагубно отражаться на физическом и интеллектуальном развитии ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU