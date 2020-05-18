2020-05-18T13:01:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин поручил Голиковой взять на жёсткий контроль доплаты медикам

Премьер обсудил проблемы выплаты надбавок врачам на совещании
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин потребовал избежать задержек выплат медицинским работникамМихаил Мишустин потребовал избежать задержек выплат медицинским работникамФото: REUTERS
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Председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал избежать задержек выплат медицинским работникам и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос на жёсткий контроль.

- Ни у кого и мысли быть не должно, что на доплатах медикам, борющимся с коронавирусом, можно сэкономить, - заявил Михаил Мишустин.

Глава кабмина также сообщил, что подписал распоряжение о доплатах для 114 тысяч соцработников. На это выделят семь миллиардов рублей.

Он также призвал избежать повторения ситуации с выплатами для врачей при перечислении надбавок соцработникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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