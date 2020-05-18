Мишустин поручил Голиковой взять на жёсткий контроль доплаты медикам
Председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал избежать задержек выплат медицинским работникам и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос на жёсткий контроль.
- Ни у кого и мысли быть не должно, что на доплатах медикам, борющимся с коронавирусом, можно сэкономить, - заявил Михаил Мишустин.
Глава кабмина также сообщил, что подписал распоряжение о доплатах для 114 тысяч соцработников. На это выделят семь миллиардов рублей.
Он также призвал избежать повторения ситуации с выплатами для врачей при перечислении надбавок соцработникам.
ИСТОЧНИК KP.RU