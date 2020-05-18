2020-05-18T13:13:37+03:00
Авто

Во время самоизоляции водители стали чаще гонять на дорогах

Превышение скорости стало самым распространенным нарушением во время режима самоизоляции
Елена АКИМОВА
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Водители все чаще решаются погонять на пустых дорогахВодители все чаще решаются погонять на пустых дорогахФото: Михаил ФРОЛОВ
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За время добровольной самоизоляции количество выписанных штрафов для автомобилистов увеличилось.

Аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» выяснили, какие нарушения фиксируются чаще всего. В целом по стране количество зафиксированных нарушений выросло на 62%, только Москва показала обратную динамику – спад на 17%.

По данным агентства «Автостат» в России 44,5 миллиона легковых и почти 4 миллиона грузовых автомобилей. С начала марта по конец апреля в базу нарушителей попали 5 миллионов машин, то есть, каждый 9-й автомобилист.

В Москве чаще всего превышают скорость на 20-40 км/ч – причина в пустых дорогах, на них сложнее контролировать скоростной режим и хочется погонять.

А вот заезжать на полосу для общественного транспорта стали в 8 раз реже. В три раза меньше начали ездить по обочинам, и в 2,7 раз реже разворачиваться в неположенном месте.

В Московской области превышение скорости тоже проблема номер один. Превышение разрешенных показателей на 40−60 км/ч фиксировали в 2,2 раза чаще обычного. А на 20-40 км/ч – в 1,6 раз.

Зато снизилось количество штрафов за парковку в неположенном месте – нарушать стали в 2 раза реже, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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