Эксперт объяснила, как обезопасить себя от мошенников, маскирующихся под «Госуслуги»
Объявление о новый выплатах семьям с детьми породило волну мошенничеств. Преступники пытаются создать копии сайта «Госуслуги», чтобы получить доступ к личным данным и деньгами пользователей. Эксперты объяснили, как обезопасить себя в сложившейся ситуации и действительно оформить выплаты.
Вводя в поисковой строке «Госуслуги» необходимо обратить внимание на адресную строку сайта. Мошенники стараются создать подобную страницу, но изменяют подлинное имя домена несколькими символами.
Не поленитесь и изучите содержимое сайта, проверьте дефекты верстки, грамматические ошибки. Наведите курсор на заголовки, пункты. Обычно появляется функция трансляции.
- Все ссылки должны быть разными, в случае если ссылки одинаковые или в конце ссылки стоит заглушка в виде знака решетки, то перед пользователем сайт-подделка. Одинаковые адреса говорят о том, что куда бы пользователь не нажал, он будет переадресован в одно и то же нужное мошенникам место, - советует Татьяна Сидорина, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского".
В Госдуме признают, что проблема имеется и чаще всего на удочку преступников попадаются неподготовленные пользователи.
- Я бы рекомендовал пользоваться мобильными приложениями государственных сервисов. Сейчас такие приложения предлагают полный функционал сайтов, а подделать их гораздо сложнее, - комментирует «Российской газете» Евгений Лифшиц, член совета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
В целом стоит быть внимательным и не переходить по ссылкам в электронных письмах.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что после заявления, что президентскую выплату в 10 тысяч на ребенка можно оформить на сайте «Госуслуги», этот портал не выдержал нагрузки не только от наплыва граждан, но и от атак мошенников. Хакеры специально затрудняют работу госсайта, параллельно создавая его зеркальные копии. Таких лже-сайтов уже выявлено около 30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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