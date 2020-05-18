2020-05-18T13:47:41+03:00
Звезды

Названа величайшая песня за всю историю «Евровидения»

Композицию-победителя определило зрительское голосование
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Лучшей песней зрители назвали Waterloo группы ABBAЛучшей песней зрители назвали Waterloo группы ABBAФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Величайшей композицией за всю историю «Евровидения» была признана песня Waterloo знаменитой шведской группы ABBA. Победитель был определен по итогам зрительского голосования, которое прошло в рамках онлайн-концерта «Европа зажигает огни».

Организаторы «Евровидения» составили список из 19 лучших композиций, которые в разные годы звучали на сцене песенного конкурса, и предложили зрителям выбрать самую запоминающуюся из них, передает Пятый канал.

Напомним, с песней Waterloo группа ABBA победила на «Евровидении-1974», которое принимала Великобритания. После этого композиция возглавила все музыкальные чарты и принесла исполнителям мировую известность.

Напомним, что шоу «Европа зажигает огни» состоялось 16 мая вместо традиционного песенного конкурса «Евровидения». Впервые с истории из-за пандемии коронавируса мероприятию пришлось изменит формат и перейти в дистанционный режим, пишет сайт argumenti.ru.

Abba - Waterloo.Зрители назвали лучшую песню за всю историю "Евровидения"

ИСТОЧНИК KP.RU

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