Названа величайшая песня за всю историю «Евровидения»

18 Май 2020 2020-05-18T13:47:41+03:00

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Величайшей композицией за всю историю «Евровидения» была признана песня Waterloo знаменитой шведской группы ABBA. Победитель был определен по итогам зрительского голосования, которое прошло в рамках онлайн-концерта «Европа зажигает огни».

Организаторы «Евровидения» составили список из 19 лучших композиций, которые в разные годы звучали на сцене песенного конкурса, и предложили зрителям выбрать самую запоминающуюся из них, передает Пятый канал.

Напомним, с песней Waterloo группа ABBA победила на «Евровидении-1974», которое принимала Великобритания. После этого композиция возглавила все музыкальные чарты и принесла исполнителям мировую известность.

Напомним, что шоу «Европа зажигает огни» состоялось 16 мая вместо традиционного песенного конкурса «Евровидения». Впервые с истории из-за пандемии коронавируса мероприятию пришлось изменит формат и перейти в дистанционный режим, пишет сайт argumenti.ru.

Abba - Waterloo.Зрители назвали лучшую песню за всю историю "Евровидения"

ИСТОЧНИК KP.RU