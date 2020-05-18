2020-05-18T14:16:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В России идут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Наблюдение за испытуемыми продолжится и после ввода лекарства в гражданский оборот
Ксения АНУФРИЕВА
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В России идут испытания вакцины от коронавируса на добровольцахВ России идут испытания вакцины от коронавируса на добровольцахФото: Сергей ЧЕРНЫХ
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В настоящее время в России идет испытание вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах. Наблюдение продолжится и после ввода вакцины в гражданский оборот, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- В сложившихся эпидемиологических условиях специалисты проводят испытания вакцина на очень небольшом количестве добровольцев и получают разрешение на гражданский оборот этого препарата. Дальше, в процессе гражданского оборота, проводятся дальнейшие наблюдения свойств и эффективности вакцины, - отметил глава центра в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург почеркнул, что популяционный иммунитет у жителей России гораздо выше, чем у жителей европейских стран и Соединенных Штатов, а смертность от заболевания ниже в 3-4 раза.

- При вторичной встрече с коронавирусом иммунная система вступает в борьбу не через две недели, а уже через два дня. Это не дает патогену никакого шанса размножиться и вызвать инфекционный процесс, - рассказал специалист.

Как ранее писал сайт kp.ru, на сегодняшний день в России провели больше семи миллионов тестов для диагностики коронавирусной инфекции.

В настоящее время под наблюдением медиков находятся 264 тысячи россиян с подозрением на заражение COVID-19, но при этом все больше людей выписываются из больниц полностью здоровыми. Сегодня премьер-министр России констатировал улучшение эпидемиологической ситуации - рост заболеваемости коронавирусом наконец-то удалось остановить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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