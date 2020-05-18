2020-05-18T14:01:41+03:00
Общество

Доктор наук из Гарварда назвала самый полезный для сердца продукт

Его употребление улучшает работу внутренних органов и нормализует уровень холестерина
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Грецкие орехи назвали самым полезным для сердца продуктомГрецкие орехи назвали самым полезным для сердца продуктомФото: pixabay.com
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Самым полезным для сердца продуктом считается грецкий орех. При этом он не только благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, но и оказывает противовоспалительный эффект. А также обладает полезным веществами для всего организма. Об этом заявила доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре.

«Состав грецких орехов несколько отличается от других орехов. В них содержится много альфа-линоленовой кислоты. Это омега-3 жирная кислота, подобно тому, что содержится в рыбе», — цитирует врача телеканал «360».

Специалист напомнила, что грецкие орехи содержат и другие полезные вещества, например, антиоксиданты и минералы. Благодаря употреблению этого продукта в организме у человек нормализуются показатели холестерина, достигается противовоспалительный эффект, а также улучшается работа сердца. Эти данные о пользе грецкого ореха подтверждают многочисленные исследования, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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