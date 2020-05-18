Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома
Президент России подчеркнул сохранение опасности заражения коронавирусом, несмотря на снижение распространения
Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и отметить Ураза-байрам домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством и общественностью Дагестана из-за распространения коронавируса в республике. Президент проводит встречу в режиме видеоконференции.
Президент также призвал мусульман прислушаться к муфтиям и отметить Ураза-байрам дома.
ИСТОЧНИК KP.RU