Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома

18 Май 2020 2020-05-18T14:11:51+03:00

Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и отметить Ураза-байрам дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством и общественностью Дагестана из-за распространения коронавируса в республике. Президент проводит встречу в режиме видеоконференции.

Президент также призвал мусульман прислушаться к муфтиям и отметить Ураза-байрам дома.

ИСТОЧНИК KP.RU